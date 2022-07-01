Фінансові новини
- |
- 01.07.22
- |
- 15:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада упростила порядок установления фактов рождения или смерти на территории, где действует военное или чрезвычайное положение
13:51 01.07.2022 |
Верховная Рада Украины упростила порядок установления фактов рождения или смерти лица на территории, где действует военное или чрезвычайное положение.
Соответствующий законопроект №7310 во втором чтении и в целом поддержали 264 народных депутата на пленарном заседании в пятницу, сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос») в своём телеграм-канале.
Законопроект, в частности, предлагает внести изменения в Гражданский процессуальный Кодекс.
Согласно изменениям, заявление об установлении факта рождения (смерти) лица в пределах территории, на которой действует военное или чрезвычайное положение может быть подано родителями, родственниками, их представителями или другими законными представителями ребенка в любой суд Украины, независимо от места жительства заявителя.
Изменения предусматривают, что такие дела суд рассматривает безотлагательно, а одобренное судом решение подлежит немедленному исполнению. Решение суда об установлении факта рождения (смерти) лица в пределах территории, где действует военное или чрезвычайное положение, может быть обжаловано в общем порядке, установленном Гражданским процессуальным Кодексом. Обжалование решения не останавливает его исполнение.
Как сообщалось, законодательство Украины предусматривает аналогичный упрощенный порядок установления фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Наличие визы не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину для граждан России – глава Госпогранслужбы
|Bloomberg: Украина рассматривает возможность реструктуризации долга
|Год без разрешений: что означает для Украины «транспортный безвиз» с ЕС
|Семь угроз и две Украины: что прописал НАТО в новой стратегической концепции
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За місяць автогаз на АЗС здешевшав на 2 грн/л
|Рада усовершенствовала оказание медпомощи
|Рада приняла в 1-м чтении законопроект с изменениями норм подачи финотчетности
|НБУ в июне продал рекордный объем валюты из резервов
|Сводный платежный баланс Украины в мае-2022 сведен с дефицитом $1,9 млрд
|Повестки в суд будут присылать через «Дію»
Бізнес
|Армия США протестировала очки дополненной реальности Microsoft
|В Исландии начали строить крупнейшее в мире предприятие по прямому удалению углекислого газа из воздуха — до 36 тыс. тонн в год
|ФБР: мошенники используют дипфейки на онлайн-собеседованиях
|У российских пользователей возникли проблемы с загрузкой версии WhatsApp для ПК
|Arm представила процессорные ядра Cortex-X3 и Cortex-A715 для мобильных чипов нового поколения
|С 2035 года все новые автомобили в ЕС хотят сделать климатически нейтральными
|TSMC повысит цены на свою продукцию на 6% в 2023 году