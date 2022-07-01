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АНАЛІТИКА

Рада упростила порядок установления фактов рождения или смерти на территории, где действует военное или чрезвычайное положение

13:51 01.07.2022 |

Право

 

Верховная Рада Украины упростила порядок установления фактов рождения или смерти лица на территории, где действует военное или чрезвычайное положение.

Соответствующий законопроект №7310 во втором чтении и в целом поддержали 264 народных депутата на пленарном заседании в пятницу, сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос») в своём телеграм-канале.

Законопроект, в частности, предлагает внести изменения в Гражданский процессуальный Кодекс.

Согласно изменениям, заявление об установлении факта рождения (смерти) лица в пределах территории, на которой действует военное или чрезвычайное положение может быть подано родителями, родственниками, их представителями или другими законными представителями ребенка в любой суд Украины, независимо от места жительства заявителя.

Изменения предусматривают, что такие дела суд рассматривает безотлагательно, а одобренное судом решение подлежит немедленному исполнению. Решение суда об установлении факта рождения (смерти) лица в пределах территории, где действует военное или чрезвычайное положение, может быть обжаловано в общем порядке, установленном Гражданским процессуальным Кодексом. Обжалование решения не останавливает его исполнение.

Как сообщалось, законодательство Украины предусматривает аналогичный упрощенный порядок установления фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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