Рада упростила порядок установления фактов рождения или смерти на территории, где действует военное или чрезвычайное положение

Верховная Рада Украины упростила порядок установления фактов рождения или смерти лица на территории, где действует военное или чрезвычайное положение.

Соответствующий законопроект №7310 во втором чтении и в целом поддержали 264 народных депутата на пленарном заседании в пятницу, сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос») в своём телеграм-канале.

Законопроект, в частности, предлагает внести изменения в Гражданский процессуальный Кодекс.

Согласно изменениям, заявление об установлении факта рождения (смерти) лица в пределах территории, на которой действует военное или чрезвычайное положение может быть подано родителями, родственниками, их представителями или другими законными представителями ребенка в любой суд Украины, независимо от места жительства заявителя.

Изменения предусматривают, что такие дела суд рассматривает безотлагательно, а одобренное судом решение подлежит немедленному исполнению. Решение суда об установлении факта рождения (смерти) лица в пределах территории, где действует военное или чрезвычайное положение, может быть обжаловано в общем порядке, установленном Гражданским процессуальным Кодексом. Обжалование решения не останавливает его исполнение.

Как сообщалось, законодательство Украины предусматривает аналогичный упрощенный порядок установления фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях.