Фінансові новини
- |
- 01.07.22
- |
- 15:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Украине на время войны хотят разрешить суд-онлайн, но не для всех
13:46 01.07.2022 |
Верховная рада приняла в первом чтении изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно судопроизводства в условиях военного положения. Суды могут проходить в режиме видеоконференции с использованием собственных технических средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Законопроектом № 7404 предлагается:
- предусмотреть возможность проведения судебного заседания по делам об административных правонарушениях в режиме видеоконференции вне здания суда с использованием собственных технических средств;
- создать возможности для продления течения сроков давности по наложению административного взыскания в период действия военного положения;
- остановить течение сроков давности по обращению к выполнению постановлений о наложении административных взысканий на период действия военного положения и т.п.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в связи с отъездом в другие регионы страны или опасностью для жизни, участники судебного производства не всегда могут прибыть в суд, подать заявление об отложении рассмотрения дела, секретари судебных заседаний массово пишут заявления на отпуск и отказываются в данных условиях выходить на работу в помещениях судов.
"Таким образом, актуальным вопросом настоящего является обеспечение прав граждан на доступ к правосудию при условии обеспечения безопасности судей, работников суда, граждан", - говорится в документе.
Напомним, Верховная рада приняла в первом чтении законопроект относительно судопроизводства в условиях военного или чрезвычайного положения. Информацию о судебных заседаниях будут присылать через "действие".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Наличие визы не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину для граждан России – глава Госпогранслужбы
|Bloomberg: Украина рассматривает возможность реструктуризации долга
|Год без разрешений: что означает для Украины «транспортный безвиз» с ЕС
|Семь угроз и две Украины: что прописал НАТО в новой стратегической концепции
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За місяць автогаз на АЗС здешевшав на 2 грн/л
|Рада усовершенствовала оказание медпомощи
|Рада приняла в 1-м чтении законопроект с изменениями норм подачи финотчетности
|НБУ в июне продал рекордный объем валюты из резервов
|Сводный платежный баланс Украины в мае-2022 сведен с дефицитом $1,9 млрд
|Повестки в суд будут присылать через «Дію»
Бізнес
|Армия США протестировала очки дополненной реальности Microsoft
|В Исландии начали строить крупнейшее в мире предприятие по прямому удалению углекислого газа из воздуха — до 36 тыс. тонн в год
|ФБР: мошенники используют дипфейки на онлайн-собеседованиях
|У российских пользователей возникли проблемы с загрузкой версии WhatsApp для ПК
|Arm представила процессорные ядра Cortex-X3 и Cortex-A715 для мобильных чипов нового поколения
|С 2035 года все новые автомобили в ЕС хотят сделать климатически нейтральными
|TSMC повысит цены на свою продукцию на 6% в 2023 году