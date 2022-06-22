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Юристы ищут механизмы получения компенсаций за нанесенные агрессором убытки - опрос

11:11 22.06.2022 |

Право

 

Юристы ищут механизмы, гарантирующие получение компенсаций за нанесенные агрессором убытки украинскому бизнесу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством "Интерфакс-Украина".

"Тема убытков и компенсаций - одна из самых актуальных среди бизнеса и юридического сообщества. Сейчас нет ни одного гарантированного алгоритма или инструмента для получения таких компенсаций. Собственно, не только Украина, но и весь мир впервые за последние несколько десятков лет встретился с таким масштабным военным конфликтом", - пояснила партнер юридической компании Sayenko Kharenko Елена Сукманова.

По ее мнению, на будущее могут быть два источника таких компенсаций. В частности, это компенсации, которые могут быть выплачены гражданам и бизнесу со стороны украинского государства на основании специально принятых нормативных актов, и компенсации на основании решений международных или украинских судов.

"В обоих случаях, особенно для бизнеса, очень важно иметь достаточное количество доказательств наличия ущерба и его причин", - отметила юрист.

В свою очередь партнер юридической компании Asters Глеб Бялый отметил, что пока еще нет четкой последовательности действий по фиксации убытков.

В частности, утвержденный 22 марта постановлением Кабинета министров Порядок определения ущерба и ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, содержит определение понятия потерь для физических и юридических лиц, государства, а также перечень видов ущерба по 18 направлениям, но не регулирует вопрос последовательности действий для их фиксации.

"Каждый случай нанесения ущерба может быть уникальным в зависимости от характера и размера ущерба, направлений деятельности предприятия и т.д. Именно поэтому очень сложно говорить о едином четком алгоритме действий для фиксации", - говорит Бялый.

Он условно разделил последовательность фиксации ущерба на три отдельных блока: состояние до причинения вреда, обстоятельства причинения вреда и состояние после причинения вреда.

Бялый советует при нанесенном ущербе фиксировать его как можно раньше и максимально детально, указывая источник доказательств и информацию о лице, которое проводило фиксацию, проводить надлежащую идентификацию свидетелей, а также отслеживать цепь владельцев доказательств с момента их получения до момента предоставления компетентному органу.

Кроме того, юрист рекомендует обеспечить подлинность улик, не изменять доказательства после их фиксации и позаботиться о безопасности доказательств, предусматривающих создание их резервных копий.

Бялый отметил, что в украинском законодательстве отсутствует четко определенная методика фиксации убытков для нематериальных активов, а также объектов интеллектуальной собственности.

"По нашему мнению, наиболее оптимальным вариантом фиксации таких убытков может быть проведение действий, обычно совершаемых при рассмотрении судебных споров - это может быть проведение экспертиз по соответствующим направлениям или проведение независимого оценивания и т.д", - сказал он.

Со своей стороны, эксперты юридической компании "Ри Групп" также отмечают, что подробный и полный перечень и описание поврежденного разрушенного имущества значительно ускорят и облегчат процедуру возмещения ущерба. Кроме того, они рекомендуют собрать правоустанавливающие документы на имущество и сделать их копии.

"Не стоит рассчитывать, что снаряд, бомба или ракета вас обойдет. Враг действует коварно и направляет свою агрессию именно на мирное население. Прежде всего советуем уже сейчас собрать правоустанавливающие документы на имущество, а также отыскать чеки, квитанции, гарантийные паспорта на бытовую технику, аппаратуру, мебель и т.п., сделать из них копии. Все документы лучше держать в одном месте при себе", - рекомендуют в "Ри Групп".

В компании считают, что подробное описание с видео- и фотосъемкой объектов недвижимости, автомобильного транспорта и т.п., чтобы зафиксировать текущее состояние имущества, может быть полезным для установления рыночной стоимости имущества в случае его разрушения и облегчит проведение его оценки экспертом-оценщиком.

Юристы "Ри Групп" советуют в случае повреждения имущества от вражеских обстрелов вызвать работников ГСЧС для устранения последствий и составления соответствующего акта, получить его копию, обратиться с заявлением о преступлении в правоохранительные органы, предоставив доказательства разрушения имущества, и получить выписку из Единого реестра досудебных расследований.

В случае, если работает местная администрация, - обратиться с заявлением о составлении акта обследования жилья и/или составить акт разрушения самостоятельно с соседями и произвести фото и видео фиксацию разрушений.

Как сообщалось, учредитель юридической фирмы "Конкор" Геннадий Борисичев считает, что бизнес должен говорить не только о компенсации ущерба, нанесенного ему в результате агрессии РФ, но и о компенсации всего нанесенного вреда. Юрист обратил внимание, что при оценке ущерба необходимо следовать постановлению правительства №326 от 20 марта, которым установлен порядок определения ущерба и ущерба, нанесенного Украине в результате вооруженной агрессии РФ.

Юрист подчеркнул, что в ближайшее время ожидается принятие соответствующей методики оценки вреда и утверждения актов для его фиксации.

Кроме того, он отметил необходимость верной правовой квалификации действий, в результате которых был причинен ущерб, поскольку это повлияет на перспективы возмещения.

"Война - это не "событие" типа стихийного бедствия или аварии, и не частный конфликт, в результате которого причинен вред. Вред, причиненный бизнесу, как раз относится к таким тяжким последствиям войны. Что, в свою очередь, дает право бизнесу на получение статуса потерпевшего. То есть применение такого правового подхода позволяет привлечь правоохранительные органы государства к фиксации ущерба. Такой способ фиксации ущерба при оценке доказательств как в Украине, так и в иностранных юрисдикциях будет иметь определенные преимущества и позволяет привлечь государство на сторону потерпевшего", - пояснил юрист.

Борисичев также подчеркнул, что проблема возмещения причиненного ущерба вследствие российской агрессии не является обычной наработанной практикой для юридических компаний, а механизм выполнения решений по искам о причинении ущерба против РФ отсутствует.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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