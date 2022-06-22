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Индустриальные парки получат таможенные и налоговые льготы – Рада приняла законы
14:35 21.06.2022 |
Верховная Рада на заседании 22 мая одобрила два закона, предоставляющих налоговые и таможенные льготы для индустриальных парков.
Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.
Речь идет о двух законопроектах, одобренных в первом чтении в декабре 2021 года.
Так, первый законопроект №5688, вносит изменения в Налоговый кодекс и рамочный закон об индустриальных парках. Изменения предусматривает освобождение от НДС при импорте нового оборудования, ввезенного в Украину участниками индустриальных парков.
Льгота действительна только при собственном использовании участниками этого оборудования на территории индустриального парка в целевых сферах: перерабатывающей промышленности или научно-исследовательской деятельности. Передавать такое оборудование в аренду, лизинг или пользование третьим лицам в других условиях запрещено.
Кроме того, индустриальные парки освобождаются от налога на прибыль в течение десяти лет, если они работают исключительно на территории индустриального парка. Второе условие - дивиденды акционерам не начисляются и не выплачиваются, при этом прибыль направляется на развитие индустриального парка. При неиспользовании средств на развитие могут лишиться статуса участника индустриального парка.
Также местные власти могут предоставлять им льготные ставки налога на недвижимость и платы за землю.
Таможенные льготы предусматривает законопроект №5689, освобождающий от уплаты ввозной пошлины новое оборудование, ввозимое для деятельности в целевых сферах на территории индустриального парка.
Если владелец в течение 5 лет с момента "льготного" ввоза оборудования решит продать его, или досрочно потеряет статус участника индустриального парка, придется оплатить как пошлину, так и дополнительную пеню.
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