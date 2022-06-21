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Рада поддержала законопроект о «таможенном безвизе» в 1-м чтении
12:11 21.06.2022 |
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект изменений в Налоговый кодекс, необходимый для заключения «таможенного безвиза» с Евросоюзом.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.
Законопроект №7420 поддержали 269 народных депутатов. Документ предусматривает изменения, необходимые для обеспечения международного применения NCTS и дальнейшей гармонизации Таможенного кодекса с Таможенным Кодексом ЕС.
По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, Украина рассчитывает на подписание "таможенного безвиза" с ЕС в течение лета. До конца года Украина должна успешно пройти оценочную миссию и присоединиться к необходимым для "таможенного безвиза" конвенциям.
Изменения в Таможенный кодекс предполагают возможность использования транзитных деклараций в NCTS без необходимости оформлять дополнительные транзитные документы в пределах 36 стран мира. Документ расширяет спектр предприятий, которым станут доступны таможенные упрощения по аналогии с ЕС.
В частности, речь идет о требованиях к финансовой устойчивости для предприятий, имеющих статус АЭО (наивысшая степень доверия) и возможности использования комбинации упрощений без требований к финансовой устойчивости для предприятий без статуса АЭО и предприятий, пользующихся NCTS.
Недавно Украина завершила международное тестирование национального приложения NCTS, что подтвердило техническую готовность присоединиться к европейской Конвенции о процедуре совместного транзита.
Кроме того, как ранее объясняли в Министерстве финансов, предполагается ввести европейскую систему принятия решений для предоставления авторизаций на упрощение по заявлению предприятия, европейскую модель предварительных решений по классификации и стране происхождения товаров, гарантирование уплаты таможенных платежей с возможностью освобождения от гарантирования для перемещающих предприятий любые товары.
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