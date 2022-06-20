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Рада приняла в первом чтении законопроект о развитии сети гражданских укрытий
17:09 20.06.2022 |
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №7398 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий.
«Безопасность людей в условиях войны становится одним из основных требований в строительстве. Именно на это направлен законопроект №7398, предусматривающий строительство надежных укрытий в существующих кварталах и при новой застройке», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития громад и территорий.
Отмечается, что законопроект предусматривает: учет мер гражданской защиты еще на стадии разработки градостроительной документации; обязательность привлечения представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям к рассмотрению градостроительной документации на заседаниях архитектурно-градостроительных советов; упрощение процедуры передачи земельных участков для размещения защитных сооружений гражданской защиты;
Кроме того, документ предусматривает обязательность разработки раздела по инженерно-техническим мерам гражданской защиты при проектировании объектов, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями, на которых будут постоянно находиться более 50 человек или периодически будут находиться более 100 человек.
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