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В Раде поддержали реформу управления отходами, необходимую для евроинтеграции

15:40 20.06.2022 |

Право

 

Верховная Рада поддержала в целом рамочный закон об управлении доходами, согласующий принципы работы расширенной ответственности производителя и вовлечение в процесс местной власти.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Законопроект № 2207-1-д поддержали 282 народных депутата.

Это рамочный документ, в котором согласовываются базовые принципы работы расширенной ответственности производителя и вовлечение в процесс местной власти. Такой принцип предполагает, что раздельный сбор и переработка упаковки организует и финансирует производитель товаров.

Также, объяснял Бондаренко, законопроект разблокирует разрешительную систему, ведь в Украине с 2014 года не выдаются разрешения на операции с отходами.

Закон, в частности, определяет создание информационной системы управления отходами. Документ также позволит в будущем одобрить секторальные законопроекты, детализирующие функции и направления работы расширенной ответственности производителя, введут ответственность за переработку отходов упаковки для украинских производителей.

Муниципальный сбор предлагается ввести только для медицинских (шприцы, медицинские маски) и других опасных отходов (целых ртутных термометров, люминесцентных ламп).

Как пояснял глава экологического комитета Олег Бондаренко, проект закона об управлении отходами - это также один из шагов к выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной с ЕС и к приближению трех директив ЕС, которые Украина должна имплементировать.
За матеріалами: Экономическая правда
 

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