Рада ратифицировала отмену на год пошлин и квот в торговле с Великобританией

Верховная Рада 301 голосом в воскресение ратифицировала Соглашение между Украиной и Великобританией об отмене всех ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле, сообщил первый заместитель министр экономики Денис Кудин.

"Пока такое решение будет действовать 12 месяцев, но стороны сразу договорились, что действие соглашения может быть продолжено. Уверен, оно будет продолжено!" - написал он на своей странице в Facebook.

Кудин отметил, что это решение является одной из частью плана полного открытия рынков G7 и ЕС для Украины, что поможет в реконструкции и восстановлении страны.

Как сообщалось, Украина и Великобритания в начале мая юридически закрепили отмену ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле, подписав соответствующее соглашение. Соглашение будет действовать 12 месяцев, но может быть продлено по договоренности между сторонами на новый срок.

По оценкам Минэкономики, украинские товаропроизводители смогут экспортировать больше продукции на британский рынок. Речь идет, в первую очередь, о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре.

В 2021 году товарооборот между Украиной и Великобританией вырос почти на 57% - до $2,2 млрд, причем особенно активизировался экспорт (+62%), превысивший $1 млрд.

Вслед за Великобританией об отмене квот и пошлин для Украины сроком на год заявили ЕС и Канада.