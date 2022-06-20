Рада расширила возможности получения профессионального образования - законопроект

Верховная Рада разрешила получать профессиональное (профессионально-техническое) образование в Украине без одновременного получения полного среднего образования.

За соответствующий законопроект № 7293 о внесении изменений в закон "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" по отдельным аспектам подготовки квалифицированных рабочих в условиях военного положения и восстановления экономики в целом проголосовали 306 народных депутатов на пленарном заседании в воскресенье, сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос») в Телеграмме.

Законопроект также оговаривает, что полное общее среднее образование можно будет получить бесплатно в любое другое время в течение жизни.

Согласно документу, разрешено бесплатно в течение жизни получать профессиональное (профессионально-техническое) образование по другим профессиям, но не ранее чем через три года после бесплатного получения профессионального образования, при условии подтвержденного страхового стажа не менее двух лет, а также при наличии свободных мест после зачисления лиц, которые будут получать профобразование впервые.

Кроме того, законопроект запрещает учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования отказывать лицам в принятии документов и в зачислении на обучение на условиях государственного или регионального заказов при отсутствии регистрации места жительства лица на территории соответствующей территориальной громады.

Согласно законопроекту, местные государственные администрации вместо формального «контроля за трудоустройством выпускников заведений профессионального (профессионально-технического) образования» будут наделены полномочием «содействия... трудоустройству выпускников заведений профессионального (профессионально-технического) образования, подготовка которых проводилась по государственному заказу и/или региональному».