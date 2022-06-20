Рада урегулировала вопросы общего среднего образования, возникшие во время вооруженной агрессии РФ против Украины

Верховная Рада урегулировала вопросы образовательной деятельности, возникшие во время вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, и приостановила на период военного положения нормы о продолжительности образовательного процесса и количества учащихся в классе.

За соответствующий законопроект № 7325 "О внесении изменений в некоторые законы в сфере образования относительно урегулирования отдельных вопросов образовательной деятельности в условиях военного положения" в целом проголосовали 313 народных депутатов на пленарном заседании в воскресенье, сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") в Телеграмме.

В частности, изменения внесены в закон "О полном общем среднем образовании".

Законопроект приостанавливает на время военного положения норму о продолжительности образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования, согласно которой образовательный процесс должен быть не менее 175 учебных дней.

Законопроект также отменяет действие положения о количестве учеников в классе государственного, коммунального учреждения образования. (Согласно нынедействующему закону, наполняемость класса государственного, коммунального учебного заведения не может составлять менее 5 учащихся и более 24 учащихся, получающих начальное образование, или 30 учащихся, получающих базовое или профильное среднее образование).

Кроме того, документ разрешает учредителю государственного или коммунального учреждения общего среднего образования продолжать без проведения конкурса срок действия трудового договора (контракта), подписанного с руководителем соответствующего учреждения общего среднего образования до прекращения или отмены в Украине или на соответствующей территории военного положения, но не больше, чем на 6 месяц со дня его прекращения или отмены.