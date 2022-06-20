Фінансові новини
- |
- 20.06.22
- |
- 16:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада урегулировала вопросы общего среднего образования, возникшие во время вооруженной агрессии РФ против Украины
Верховная Рада урегулировала вопросы образовательной деятельности, возникшие во время вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, и приостановила на период военного положения нормы о продолжительности образовательного процесса и количества учащихся в классе.
За соответствующий законопроект № 7325 "О внесении изменений в некоторые законы в сфере образования относительно урегулирования отдельных вопросов образовательной деятельности в условиях военного положения" в целом проголосовали 313 народных депутатов на пленарном заседании в воскресенье, сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") в Телеграмме.
В частности, изменения внесены в закон "О полном общем среднем образовании".
Законопроект приостанавливает на время военного положения норму о продолжительности образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования, согласно которой образовательный процесс должен быть не менее 175 учебных дней.
Законопроект также отменяет действие положения о количестве учеников в классе государственного, коммунального учреждения образования. (Согласно нынедействующему закону, наполняемость класса государственного, коммунального учебного заведения не может составлять менее 5 учащихся и более 24 учащихся, получающих начальное образование, или 30 учащихся, получающих базовое или профильное среднее образование).
Кроме того, документ разрешает учредителю государственного или коммунального учреждения общего среднего образования продолжать без проведения конкурса срок действия трудового договора (контракта), подписанного с руководителем соответствующего учреждения общего среднего образования до прекращения или отмены в Украине или на соответствующей территории военного положения, но не больше, чем на 6 месяц со дня его прекращения или отмены.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада запретила воспроизведение музыкальной продукции российского происхождения в медиа и общественном транспорте
|Рост в десять раз за месяц? Почему Зеленский, Арестович и Арахамия говорят разное о потерях нашей армии
|Кабинет министров отменил безвизовый режим с Россией с 1 июля – Шмыгаль
|Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами в члены ЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ряд украинских сетей АЗС за выходные (17-20 июня) снизил стоимость автогаза
|В Раде поддержали реформу управления отходами, необходимую для евроинтеграции
|Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.06.22
|Сумма инфраструктурного ущерба достигла $104 миллиарда - Шмигаль
|Польша расширила возможности страхования рисков в торговле с Украиной, - Минэкономики
|McDonald's может возобновить работу ресторанов совсем скоро. Кабмин ведет переговоры
Бізнес
|Компания McLaren, возможно, задумалась о выпуске кроссовера
|Boring Company Илона Маска получила разрешение на расширение сети туннелей под Лас-Вегасом
|Китайская BOE запустит производство OLED-панелей для телевизоров — это ликвидирует монополию LG и снизит цены
|Браузер Firefox для Windows и macOS теперь по умолчанию блокирует или ограничивает сбор куки
|Сервис Google Карты научился рассчитывать плату за проезд во время путешествия
|Bugatti показала первый клиентский экземпляр гиперкара Centodieci
|Adobe запустит бесплатную веб-версию Photoshop