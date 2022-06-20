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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Рада предоставила государственную поддержку украинскому книгоиздательству и книжным магазинам с 2023 года
08:24 20.06.2022 |
В Украине с начала 2023 года для новорожденных и 14-летних будут выдаваться бесплатные сертификаты на украинские издания на сумму 0,3 прожиточного минимума (п.м.) для трудоспособного (к концу года такой минимум будет повышен с 2481 грн до 2684 грн).
Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законы о стимулировании развития украинского книгоиздательства и книгораспространения" (№6287) Верховная Рада приняла в воскресение 314 голосами без обсуждения, говорится в информации на ее сайте.
Помимо того документ предусматривает с 1 апреля 2023 года выплату субсидий специализированным магазинам, в которых 80% выручки приходится на книжную продукцию.
После принятия 25 января в первом чтении, при подготовке законопроекта ко второму размеры компенсации аренды были немного увеличены: в Киеве и международных аэропортах - с 0,3 до 0,35 п.м., в тергромадах от 500 тыс. - с 0,2 до 0,25 п.м., от 100 до 500 тыс. - с 0,16 до 0,2 п.м., от 30 до 100 тыс. - с 0,08 до 0,12 п.м. и до 30 тыс. жителей - с 0,04 до 0,08 п.м.
При этом площадь аренды, плата за которую подлежит компенсации, ограничена от 50 м в небольших тегромадах до 150 м в Киеве.
Сумма субсидии также не может быть больше, чем 20% суммы дохода, полученного от продажи книг в соответствующем книжном магазине.
В разделе финансово-экономического обоснования пояснительной записки к первому чтению отмечалось, что сумма расходов из госбюджета на предоставление субсидий книжным магазинам в 2023 году будет составлять от 52 до 86 млн грн.
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