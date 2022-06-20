Рада запретила импорт и распространение издательской продукции из РФ и Беларуси

Верховная Рада приняла закон "ОБ установлении ограничений на ввоз и распространения издательской продукции, касающейся государства-агрессора, республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины" (№7459), сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Согласно его посту в телеграмм, в воскресение за этот законы проголосовало конституционное большинство депутатов - 306 при необходимом минимуме в 226 голосов.

"В Украине с 1 января 2023 года книги будут издаваться и распространяться на государственном украинском языке, языках коренных народов Украины и официальных языках Европейского Союза. Книги на других языках могут издаваться и распространяться, если они изданы на языке оригинала. Таким образом, в Украине можно будет свободно издавать (ввозить, распространять) произведения на любом (в т.ч. русском) языке граждан Украины или любые произведения иностранцев на языке оригинала. Однако нельзя будет издавать, ввозить, распространять, например, популярную зарубежную литературу в переводе на русский язык", - комментировала ранее законопроект №7459 один из его авторов Евгения Кравчук, замглавы фракции "Слуга народа".

По ее словам, нельзя будет издавать, ввозить, распространять книги, изданные в России и Беларуси, но это не касается книг, изданных во времена СССР или раньше (а на оккупированных территориях Украины - до их оккупации).

В то же время закон со следующего дня после его опубликования вводит разрешительный порядок ввоза из других стран для книг на языке государства-агрессора, а также запрещает выпуск, ввоз, распространение в Украине книжных изданий, содержащих произведения авторов - граждан РФ и антиукраинскую литературу. Исключения - лишь отказавшиеся от российского гражданства авторы, ставшие гражданами Украины.

Еще одним исключением является выпуск и распространение изданных в Украине книг авторов - граждан РФ в период до 1 января 2023 года.

В то же время сохраняется возможность ввоза такой продукции не с целью распространения в количестве до 10 экземпляров, если только она не в реестре продукции антиукраинского содержания.

За ввоз продукции антиукраинского содержания устанавливается штраф в размере от 2 до 10 минимальных зарплат.

