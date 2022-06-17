Зеленский подписал закон, устанавливающий штрафы за вывоз незадекларированной валюты за границу

Президент Владимир Зеленский подписал закон №6051 об изменениях в таможенный кодекс, который устанавливает размер штрафов за отказ декларировать валюту выше установленной нормы в 10 000 евро на человека при пересечении границы. Закон опубликован на парламентском портале.

Согласно документу, устанавливается штраф в размере 20% от суммы, превышающей разрешенный лимит на ввоз/вывоз валюты без декларации.

Также предполагается, что недекларирование товаров (кроме валюты), которые запрещены ко ввозу, влечет штраф в размере трехсот необлагаемых минимумов (372 000 грн) с конфискацией таких товаров или без конфискации.

Товар могут не конфисковывать, если нарушитель согласен заплатить за него полную стоимость с коэффициентом 1,3 (и если ввоз такого товара строго не запрещен законом).

В случае, если обнаружится, что товар провозится в специально оборудованных тайниках в автомобилях, то товар и автомобиль конфискуют на таможне.