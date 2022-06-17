Финансовые новости
- |
- 17.06.22
- |
- 00:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленский подписал закон, устанавливающий штрафы за вывоз незадекларированной валюты за границу
23:35 16.06.2022 |
Президент Владимир Зеленский подписал закон №6051 об изменениях в таможенный кодекс, который устанавливает размер штрафов за отказ декларировать валюту выше установленной нормы в 10 000 евро на человека при пересечении границы. Закон опубликован на парламентском портале.
Согласно документу, устанавливается штраф в размере 20% от суммы, превышающей разрешенный лимит на ввоз/вывоз валюты без декларации.
Также предполагается, что недекларирование товаров (кроме валюты), которые запрещены ко ввозу, влечет штраф в размере трехсот необлагаемых минимумов (372 000 грн) с конфискацией таких товаров или без конфискации.
Товар могут не конфисковывать, если нарушитель согласен заплатить за него полную стоимость с коэффициентом 1,3 (и если ввоз такого товара строго не запрещен законом).
В случае, если обнаружится, что товар провозится в специально оборудованных тайниках в автомобилях, то товар и автомобиль конфискуют на таможне.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Германия, Франция, Италия и Румыния поддержали немедленное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
|Арахамия считает слабой позицию украинской стороны на переговорах с РФ
|США заявили, что дают Украине оружия еще на миллиард долларов. Что получит Киев
|Порошенко о Минских договоренностях: мы получили восемь лет, чтобы создать ВСУ и восстановить экономику
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зеленский подписал закон, устанавливающий штрафы за вывоз незадекларированной валюты за границу
|Как будет работать банковская система в День Конституции – объяснение НБУ
|Расходы украинцев на кафе и рестораны выросли в 1,5 раза – ПриватБанк
|АМКУ не выдавал разрешение французскому холдингу на покупку сети Brocard
|Польша может проложить ширококолейный ж/д путь до порта Гданьска для экспорта зерна из Украины – СМИ
|Аграрии просят правительство Украины разрешить обмен валюты по рыночному курсу из-за потери до 30% дохода
Это интересно
|Toyota полностью раскрыла прототип электрического «Крузака» - внедорожника Compact Cruiser EV
|Facebook теперь доступен на украинском языке для iOS, далее – украинизация Messenger
|Программист Google настаивает, что чат-бот с искусственным интеллектом - разумное существо
|«Реактор на колёсах» для армии США будет создан компанией BWXT
|«Китайский Google» представил «робомобиль» с искусственным интеллектом
|Норвежцы запустили первую в мире газовую турбину на чистом водороде — она абсолютно не производит выбросов
|После начала войны Amazon помог Украине перенести 10 петабайтов данных в «облако»