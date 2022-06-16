Украина вышла еще из одного соглашения в рамках СНГ

Украина вышла из соглашения о создании Совета председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в области экономики.

Об этом говорится в указе Президента Украины №410/2022, сообщает Укринформ.

Соглашение было совершено в городе Кишинев (Молдова) 7 октября 2002 года.

Документ был заключен, основываясь на Уставе Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 года, Договоре о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 года и Соглашении о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 года, в частности, целью дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества и расширения взаимной правовой помощи в отношении экономических споров между хозяйствующими субъектами сторон как необходимого условия функционирования зоны свободной торговли и укрепления экономических связей в рамках СНГ.

Как сообщалось, Украина продолжает выходить из соглашений, совершенных в рамках Содружества Независимых Государств.

24 февраля 2022 года российская федерация начала полномасштабное вторжение в Украину, чем продолжила продолжающуюся с 2014 года военную агрессию.