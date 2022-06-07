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Кабмин одобрил законопроект о легализации медицинского каннабиса
19:03 07.06.2022 |
Кабмин поддержал законопроект "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств полученных в результате войны".
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Мы понимаем негативные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количества людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого влияния. И мы понимаем, что нет времени ждать. Поэтому уже сейчас мы подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства», - пояснил министр.
Ляшко подчеркнул, что речь идет о легализации лекарства на основе каннабиса, а не вещества, находящихся в незаконном обороте.
"Препараты каннабиса не являются "конкурентами" наркотическим средствам, и меры регулирования их обращения совершенно разные. "Медицинский" каннабис содержит каннабидиол, не имеющий выраженного психоактивного действия, поэтому он не интересен для рекреационного употребления", - отметил глава Минздрава.
Вместе с тем, по словам министра, законопроект предполагает жесткий контроль над выращиванием, производством и реализацией препаратов с каннабисом.
Он добавил, что исторически препараты на основе каннабиса используются для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Кроме этого, они используются в лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза.
"Важной задачей этого лекарства является и облегчение боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе онкологическим больным, пациентам с ВИЧ", - добавил Ляшко.
Как сообщалось, согласно опубликованным партией "Слуга народа" предварительным результатам опроса "5 вопросов от президента", проведенного во время местных выборов осенью прошлого года, легализацию каннабиса в медицинских целях поддержали 64,88% респондентов, против выступили 29,53% опрошенных.
Однако Верховная Рада в июле 2021 года отправила на доработку законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по регулированию оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (законопроект №5596).
Законопроект №5596, в частности, предлагал ввести ограниченное и контролируемое обращение каннабиса в медицинских и научных целях, усиленный контроль за его оборотом, электронный реестр всех препаратов на основе каннабиса и систему их отпуска исключительно по электронному рецепту.
Кроме того, законопроект предусматривал лицензирование любой деятельности, связанной с оборотом медканабисса, отчетность и представление информации контролирующим органам, клинические испытания и научные исследования по медицинскому каннабису, а также регулирование содержания веществ каннабиса в соответствии с европейским законодательством.
Законопроект предусматривал классификацию конопли в зависимости от содержания в ней тетрагидроканнабинола (ТГК): медицинская конопля (Cannabis) с низким содержанием ТГК в сухой массе (0,2-1%) и Cannabis с высоким содержанием ТГК (более 1%), а также промышленная конопля. содержание ТГК в сухой массе не превышает 0,2%.
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