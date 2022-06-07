"Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим "дружественным" соседям", - заявил Зеленский журналистам в понедельник.
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Английский может получить статус языка делового общения в Украине - Шмыгаль
22:39 06.06.2022 |
Правительство Украины обсуждает предоставление английскому языку статуса языка делового общения в стране, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Английский язык может получить статус языка делового общения в Украине. Обсудили эту возможность на правительственном совещании", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.
По его словам, в настоящее время Кабинет министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу.
"Английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, так что предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины", - добавил премьер.
Шмыгаль отметил, что профильным министерствам дана задача разработать предложения и оформить соответствующие документы.
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