Рада разрешила АРМА на время военного положения покупать ОВГЗ за счет арестованных средств

Верховная Рада приняла закон, благодаря которому во время военного положения АРМА сможет покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) за счет средств, размещенных на его депозитных счетах.

Как передает Укринформ со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Телеграмме, за соответствующий законопроект №7342 в целом проголосовали 265 парламентариев.

Согласно документу, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сможет покупать облигации за счет средств, размещенных на ее депозитных счетах в национальной валюте, и начисленных по ним процентов. Кроме того, АРМА сможет передавать находящиеся в его управлении активы на нужды государства по решению соответствующего военного командования. В таком случае актив подлежит возврату или возмещению стоимости в течение месяца после отмены военного положения.

Как сообщалось, сумма средств на депозитных счетах Агентства по розыску и менеджменту активов на начало февраля 2022 года составила более 800 млн в гривневом эквиваленте. За период военного положения в управление АРМА было передано, в частности, 3 млн грн российской компании "Росатом Восточная Европа", яхта Royal Romance Виктора Медведчука, 20 грузовиков «МАЗ» и корпоративные права двух предприятий, связанных с правительством Беларуси.