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В Раде зарегистрирован законопроект о внедрении международных стандартов оценки имущества
14:36 25.05.2022 |
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7386, предусматривающий внедрение международных стандартов оценки в национальную практику, введение электронной формы отчетов об оценке.
"Законодательная инициатива позволит наконец внедрить лучшие международные практики в сферу оценки в Украине. Они позволят в том числе оценить имущественные потери украинцев, требовать справедливой компенсации от россии в международных судах", - цитируется в пресс-релизе и.о. главы Фонда госимущества Ольга Батова.
Согласно ему, принятие законопроекта позволит признать иностранные квалификационные документы оценщиков в Украине по упрощенной процедуре. Кроме того, предлагается упростить доступ к осуществлению оценочной деятельности и разрешить оценщикам работать как в составе субъекта хозяйствования, так и самозанятым.
Проект предусматривает создание Оценочного совета для усовершенствования контроля за профессиональной деятельностью оценщиков, внедрение системы подтверждения их квалификации, обновление учебных программ.
Документ предлагает ликвидировать "фракционную оценку" и рассматривать здания и земельные участки как единый субъект оценки, а также урегулировать различия в оценке, связанной с судебной экспертизой, и оценке имущества.
Кроме того, предусматривается введение электронной формы отчетов об оценке и обновление Госреестра оценщиков и Госреестра отчетов об оценке государственного и коммунального имущества.
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