В Раде зарегистрирован законопроект о внедрении международных стандартов оценки имущества

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7386, предусматривающий внедрение международных стандартов оценки в национальную практику, введение электронной формы отчетов об оценке.

"Законодательная инициатива позволит наконец внедрить лучшие международные практики в сферу оценки в Украине. Они позволят в том числе оценить имущественные потери украинцев, требовать справедливой компенсации от россии в международных судах", - цитируется в пресс-релизе и.о. главы Фонда госимущества Ольга Батова.

Согласно ему, принятие законопроекта позволит признать иностранные квалификационные документы оценщиков в Украине по упрощенной процедуре. Кроме того, предлагается упростить доступ к осуществлению оценочной деятельности и разрешить оценщикам работать как в составе субъекта хозяйствования, так и самозанятым.

Проект предусматривает создание Оценочного совета для усовершенствования контроля за профессиональной деятельностью оценщиков, внедрение системы подтверждения их квалификации, обновление учебных программ.

Документ предлагает ликвидировать "фракционную оценку" и рассматривать здания и земельные участки как единый субъект оценки, а также урегулировать различия в оценке, связанной с судебной экспертизой, и оценке имущества.

Кроме того, предусматривается введение электронной формы отчетов об оценке и обновление Госреестра оценщиков и Госреестра отчетов об оценке государственного и коммунального имущества.