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Рада отменила на 3 месяца запрет на размещение внешней рекламы, ранее введенный «земельным» законом
09:27 24.05.2022 |
Верховная Рада на три месяца отменила запрет на размещение стационарных конструкций для размещения наружной рекламы, который фактически был введен в мае 2022 года после принятия парламентом законопроекта №7289 относительно особенностей регулирования земельных отношений в условиях военного положения.
Соответствующий законопроект №7395 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" принят в целом голосами 301 нардепа (при минимально необходимых 226) на заседании ВР в воскресенье.
Согласно пояснительной записке к документу, в мае этого года вступил в силу п. 16 закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" (законопроект №7289). Эта законодательная инициатива вносит изменения в закон "Об охране культурного наследия" и фактически вводит запрет на размещение стационарных конструкций для наружной рекламы на неопределенно широких территориях.
"Также предлагаемые изменения неизбежно приведут к невозможности обновления поврежденных рекламных конструкций во время действия и после отмены военного положения, органы местного самоуправления будут без реальной возможности провести качественные реформы объектов наружной рекламы", - указано в пояснительной записке.
Таким образом, законопроект №7395 предусматривает отсрочку на три месяца вступления в силу отдельных положений законопроекта №7289, которые касаются условий расположения стационарных конструкций для размещения наружной рекламы.
"Принятие этого законопроекта будет способствовать обеспечению надлежащих условий для ведения хозяйственной деятельности в сфере наружной рекламы, сбалансированию интересов субъектов хозяйствования, органов власти и граждан при размещении наружной рекламы", - уточняется в пояснительной записке к документу.
Как сообщалось, принятым в мае законопроектом №7289 Верховная Рада разрешила на время действия военного положения в Украине передачу в аренду земучастков для эвакуируемых из зоны боевых действий предприятий и строительства логистических центров без разработки установленной законодательством землеустроительной и градостроительной документации.
Таким образом, установление и изменение целевого назначения земельных участков, предоставление земельных участков государственной, коммунальной собственности в аренду для размещения производственных мощностей эвакуированных предприятий из зоны боевых действий, строительства речных портов (терминалов), ж/д логистических центров будет осуществляться без разработки документации по землеустройству.
Законопроект также запрещает передавать эвакуированным предприятиям в аренду природоохранные территории, земли природно-заповедного фонда и другого природоохранного назначения, а также земли историко-культурного назначения.
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