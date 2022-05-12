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Рада приняла закон об усовершенствовании механизма противодействия рейдерству
16:39 12.05.2022 |
Верховная Рада предоставила Министерству юстиции право запрещать проведение регистрационных действий на период рассмотрения жалобы на регистрационные действия (решения).
За принятие законопроекта № 3774 в целом проголосовали 311 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.
Согласно пояснительной записке, это позволит оперативно останавливать начатый рейдерский захват предприятия, блокировать искусственное создание фигуры добросовестного приобретателя и обеспечит надлежащее выполнение принятого Минюстом по результатам рассмотрения жалобы решения.
Законопроектом в частности:
- устраняются искусственные барьеры для рассмотрения Минюстом по сути жалоб на регистрационные действия (решения), создав надежное институциональное основание рассмотрения практически всех жалоб, содержащих базовую информацию о жалобщике и обжалуемом регистрационном действии;
- усовершенствуется процедуру рассмотрения жалоб, устранить положения, которые позволяли недобросовестным лицам блокировать рассмотрение жалоб Министерством юстиции, ввести обязательность обнародования принятых Минюстом решений на официальном веб-сайте;
- вводится правило о приостановлении течения срока на обжалование в случае возврата жалобщику ненадлежащим образом оформленной жалобы (на период между датой подачи жалобы и датой ее возвращения);
- увеличивается срок на обжалование регистрационных действий (решений) - с 60 дней до 3 месяцев с одновременным введением предельного срока (3 года со дня проведения обжалуемого регистрационного действия), по истечении которого право на соответствующее административное обжалование не может быть реализовано;
- отменяется процедура остановки рассмотрения документов, представленных для государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;
- усовершенствуется правила подписания решений общего собрания участников юридического лица, установив, что протокол собрания о смене руководителя должен быть подписан участниками, которые голосовали за соответствующее решение и голосов которых достаточно для его принятия;
- вводится возможность проведения отдельных регистрационных действий в отношении физических лиц-предпринимателей и юридических лиц без вмешательства человека;
- вводится правило о том, что сделка о расторжении договора аренды земли сельскохозяйственного назначения, по которому арендатором является юридическое лицо, провозглашается по умолчанию значительной, то есть требует предварительного решения общего собрания участников о предоставлении согласия на его заключение.
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