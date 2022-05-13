Рада расширила основания для увольнения с работы во время войны

Верховная рада приняла закон об оптимизации трудовых отношений в условиях военного положения. Документом расширяет основания для увольнения работников во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7251, который поддержал 251 народный депутат.

Законом вводится дополнительное основание для увольнения работника - невозможность обеспечивать условия труда из-за уничтожения имущества в результате боевых действий, а также вводится особая процедура увольнения таких работников.

Также вводится дополнительное основание для расторжения трудового договора, как отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев.

Законом определяется понятие совместительства, что обеспечит возможность работникам, которые были вынуждены покинуть свои рабочие места, трудоустроиться на другой работе.

Документом отменяются на период военного положения отдельные ограничения, предусмотренные законодательством в сфере предотвращения коррупции относительно занятия другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью.

Законом установлено, что на время объявления военного или чрезвычайного положения все уведомления и документы по вопросам трудовых отношений, приказы (распоряжения) собственника или уполномоченного им органа могут вестись в электронной форме.

С целью устранения юридических неопределенностей и преодоления практических пробелов в правоприменении, законом вносятся изменения в закон № 2136-ІХ. Так, документом конкретизированы порядок регламентации рабочего времени и 4 часа отдыха в период действия военного времени, в частности, в отношении категорий работников, которым может быть увеличена продолжительность работы на протяжении недели, восстановлен механизм оплаты труда за работу в выходной день, уточнен порядок предоставления ежегодного основного отпуска. Также акцентировано внимание на том, что введение дополнительной продолжительности работы является правом, а не обязанностью работодателя.

Законопроектом предусматривается возмещение работникам и работодателям связанных с трудовыми отношениями денежных сумм, утраченных вследствие вооруженной агрессии. С этой целью запланирована разработка отдельного механизма.