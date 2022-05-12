Рада упростила выделение земли для эвакуируемых предприятий и строительства логистических центров

Верховная Рада на время действия военного положения разрешила передачу в аренду земучастков для эвакуируемых из зоны боевых действий предприятий и строительства логистических центров без разработки установленной законодательством землеустроительной и градостроительной документации.

Соответствующий законопроект №7289 относительно особенностей регулирования земельных отношений в условиях военного положения принят в целом голосами 290 народных депутатов (при необходимых 226), сообщил нардеп Ярослав Железняк (фракция "Голос") в "Телеграм-канале" в четверг.

"Установление и изменение целевого назначения земельных участков, предоставление земельных участков государственной, коммунальной собственности в аренду для размещения производственных мощностей эвакуированных предприятий из зоны боевых действий, строительства речных портов (терминалов), ж/д логистических центров будет осуществляться без разработки документации по землеустройству", - указано в пояснительной записке к документу.

Кроме того, для таких земучастков не будет разрабатываться градостроительная документация и не будут взиматься сопутствующие ее разработке расходы.

Законопроект запрещает передавать эвакуированным предприятиям в аренду природоохранные территории, земли природно-заповедного фонда и другого природоохранного назначения, а также земли историко-культурного назначения.

Документом также предлагается обеспечить право беспрепятственного и бесплатного доступа к земельным участкам всех форм собственности ряду коммунальных служб и организаций, максимально упростить условия проведения капитальных и плановых ремонтных работ, а также ликвидацию аварий.

К таким организациям относятся операторы газотранспортной и газораспределительной системы, предприятия централизованного водоснабжения и водоотвода, теплогенерирующие, теплотранспортирующие и теплоснабжающие организации, операторы электронных коммуникаций.

Законопроект №7289 предлагает уполномочить исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов передачу в постоянное пользование земучастков коммунальной собственности для временного размещения беженцев.

Помимо этого, предлагается уполномочить Министерство аграрной политики и продовольствия возобновлять и останавливать работу Государственного земельного кадастра по соображениям безопасности, а также ограничивать полномочия и особенности работы государственных кадастровых регистраторов в условиях военного времени.

"Принятие законопроекта позволит удовлетворить наиболее насущные и неотложные потребности национальной экономики в земельных участках в условиях военного положения", - указано в пояснительной записке к документу.

Как сообщалось, законопроект №7289 зарегистрирован в парламенте 15 апреля. Его авторами выступил ряд нардепов, в числе которых Артем Нагаевский и Степан Чернявский (фракция "Слуга народа"), Петр Юрчишин ("За майбутне") и другие. 21 апреля ВР приняла его в первом чтении голосами 233 нардепов.