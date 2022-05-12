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Рада ввела договорной режим трудовых отношений для малого и среднего бизнеса
16:13 12.05.2022 |
Верховная рада одобрила закон о договорном режиме трудовых отношений для малого и среднего бизнеса. Документ предусматривает уменьшение бюрократической нагрузки на работодателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 5371, который поддержали 246 народных депутатов.
Законом вводится договорной режим, который будет применяться к трудовым отношениям между:
* работниками и работодателями-субъектами малого и среднего предпринимательства с количеством работников до 250 человек;
* работодателем и работником, заработная плата которого составляет более 8 минимальных заработных плат в месяц.
Законом предусматривается добровольность применения договорного режима работодателями, которые в соответствии с установленными критериями имеют право его применять.
Документом определяются особенности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и отпусков без сохранения заработной платы в условиях договорного режима регулирования трудовых отношений.
Устанавливаются сроки и периодичность выплаты заработной платы в условиях договорного режима регулирования трудовых отношений - определяется, что заработная плата выплачивается не реже одного раза в месяц.
Также определяется порядок прекращения трудового договора в условиях договорного режима регулирования трудовых отношений, в т. ч. прекращение трудового договора по инициативе работодателя с выплатой компенсации работнику.
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