Профильный комитет Рады рекомендовал принять новый пакет налоговых поправок №7360 с возобновлением СЭА НДС – замглавы

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики во вторник рекомендовал принять сразу в целом новый пакет налоговых изменений №7360, которым, среди прочего, полностью возобновляется работа Системы электронного администрирования (СЭА) НДС, сообщил замглавы комитета Ярослав Железняк.

"А значит, можно будет без проблем регистрировать налоговые накладные и двигаться к возобновлению бюджетного возмещения", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, регистрация налоговых накладных за февраль-май 2022 года предусмотрена до 15 июля 2022 года.

Согласно документу, налогоплательщики освобождаются от ответственности за несвоевременное представление отчетности или уплату налогов в период после начала войны 24 февраля, если эти налоговые обязанности были исполнены в течение 60 дней со дня возобновления такой возможности.

Такие же поблажки даются и налогоплательщикам, перешедшим на упрощенную систему налогообложения с уплатой 2% налога.

Восстанавливается обязанность уплаты налогов и представление отчетности для плательщиков, которые могут своевременно выполнять эту обязанность. Перечень документов, подтверждающих невозможность выполнения налоговых обязанностей, будет устанавливаться Минфином, добавил Железняк.

Он уточнил, что налогоплательщики, которые исправят ошибки до 20 июля 2022 года, освобождаются от штрафных санкций.

Замглавы комитета также сообщил, что суммы за товары, которые были затем уничтожены в результате войны, включаются в налоговый кредит, но не подлежат бюджетному возмещению.

"Разрешается ввозить автобусы, грузовики и спецмашины (коды 8702, 8704 и 8705), соответствующие Евро-3, но запрещается их отчуждать в течение трех лет", – указал также замглавы комитета одну из норм, перекочевавших из другого налогового законопроекта №7311-д.

"Итак, кто беспокоился, можете выдохнуть: рассмотрения №7311-д (которым отменялись льготы при импорте) скорее всего пока не будет", – написал Железняк.