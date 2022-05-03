Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект 7172-1, который предусматривает запрет политических партий, программные цели которых направлены на оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также на оправдание действий пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях.

Как сообщает председатель политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк, за принятие соответствующего законопроекта во вторник проголосовало 330 парламентариев.

"В Украине теперь будет запрещена деятельность пророссийских партий. Депутаты поддержали решение 330 голосами. Наконец-то мы перестанем толеровать в нашем политикуме "русский мир", который несет только разрушения в Украине", - написала Шуляк в телеграмме во вторник.

О принятии Радой законопроекта о запрете пророссийских партии в своих телеграмм-каналах сообщили также народные депутаты Ярослав Железняк и Ольга Совгиря.

Железняк также рассказал о том, что за указанный законопроект проголосовали 17 депутатов, которые до начала российского вторжения входили во фракцию партии "ОПЗЖ" (деятельность политсилы была запрещена Советом нацбезопасности и обороны) в парламенте.