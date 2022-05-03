Рада ограничила обращение произведенных в РФ и Беларуси лекарств

Верховная Рада приняла законопроект об ограничении обращения произведенных в РФ и Беларуси лекарств (регистрационный №7313).

Принятие соответствующего законопроекта №7313 в целом на заседании во вторник поддержали 316 народных депутатов при необходимых 226 голосах, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Телеграм-канале.

Как сообщалось, законопроект №7313, ограничивающий обращение лекарственных средств, произведенных на территории РФ или Республики Беларусь, авторами которого является группа народных депутатов фракции "Слуга народа", в том числе глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, зарегистрирован в Раде 25 апреля 2022 года.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Александра Комариды, госрегистрация в Украине лекарственных средств (всех или избирательно определенных Минздравом) заявителя может быть временно отменена (прекращено действие регистрационного удостоверения), если будет установлено, что этот заявитель или его представитель прямо или косвенно связан с субъектами хозяйствования, которые прямо или косвенно вовлеченные в производство лекарств на территории государства-агрессора (Российской Федерации или Республики Беларусь).

Кроме того, регистрация препарата может быть отменена в случае если после 23 февраля 2022 года заявитель участвовал в хотя бы одном из этапов производства любого лекарственного средства или активных фармацевтических ингредиентов предприятием, расположенным на территории государства-агрессора.