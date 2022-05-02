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Депутаты намерены запретить ограничивать оборот ОВГЗ – законопроект
17:37 02.05.2022 |
Народные депутаты в доработанном законопроекте №7311-д с поправками в Налоговый кодекс предлагают запретить ограничивать оборот облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на рынке, свидетельствует текст законопроекта на парламентском сайте.
"Запрещается установление любых ограничений относительно оборотоспособности ОВГЗ, а досрочное погашение ОВГЗ – разрешается", – указано в тексте документа.
Помимо этого, в доработанном законопроекте депутаты предлагают вернуться к выпуску НДС-облигаций сроком три года. Таким образом, компании получат возможность бюджетного возмещения НДС за январь 2022 года при подаче соответствующих документов до 1 мая 2022 года.
"Минфин предложил бизнесу две опции: либо ждать, пока деньги появятся, либо взять возврат амортизационными облигациями под 10% годовых, номинальная стоимость от 1000 грн", – прокомментировал новую версию законопроекта замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Как и анонсировалось ранее, законопроект содержит предложение повысить ставку военного собора с нынешних 1,5% до 3%, однако определяется целевое использование части поступлений таких средств – исключительно на нужды Вооруженных Сил Украины.
Законопроект также предлагает установить, что налогоплательщики на временно оккупированных территориях или на территориях активных боевых действий освобождаются от обязанности подавать отчетность на протяжении трех месяцев после деоккупации территорий или завершения боевых действий. Обязательство определить перечень таких территорий нардепы предлагают возложить на правительство.
Законопроект предлагает вернуться к налогообложению импорта, в том числе к ввозу автомобилей с иностранной регистрацией, кроме полноприводных автомобилей с кузовом типа "пикап" выпуском до 2017 года.
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