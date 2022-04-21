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Рада освободила от налогообложения вознаграждение за переданную ВСУ пригодную вражескую боевую технику
17:51 21.04.2022 |
Верховная Рада освободила от налогообложения вознаграждение за переданную ВСУ пригодную вражескую боевую технику.
За принятие в целом законопроекта №7278 проголосовали 302 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Документом вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения вознаграждения за добровольно переданную Вооруженным Силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агресса.
Таким образом, освобождается от налогообложения (18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора) вознаграждение за переданную исправную военную технику страны-оккупанта.
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