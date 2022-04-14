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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рада поддержала предложения президента к законопроекту об ответственности за коллаборационизм

22:28 14.04.2022 |

Право

 

Верховная Рада согласилась с предложениями президента к законопроекту об усовершенствовании ответственности за коллаборационную деятельность и особенности применения мер по совершению преступлений против основ национальной и общественной безопасности.

Соответствующий законопроект № 7186 в целом с предложениями президента народные депутаты приняли на пленарном заседании в четверг (за 357 голосов - ИФ), сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Фейсбуке.

В частности, по предложению главы государства Уголовный кодекс дополнен статьей 1112 "Пособничество государству-агрессору". Статья подразумевает под пособничеством государству-агрессору умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество), вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации государства-агрессора, совершенные гражданином Украины, иностранцем или лицом без гражданства с целью нанесения вреда Украине путем реализации или поддержки решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора.

Под пособничеством также подразумевается добровольный сбор, подготовка и/или передача материальных ресурсов или других активов представителям государства-агрессора, его вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации государства-агрессора.

Как сообщалось, Верховная Рада 24 марта поддержала законопроект об усовершенствовании ответственности за коллаборационную деятельность и особенности применения мер по совершению преступлений против основ национальной и общественной безопасности.

Законопроект предусматривает за пособничество государству-агрессору ответственность на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без нее.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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