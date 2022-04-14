Рада запретила символику, используемую вооруженными силами РФ в войне против Украины

Верховная Рада запретила символику, используемую вооруженными силами Российской Федерации в войне против Украины.

За соответствующий законопроект № 7214 "О запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны Российской Федерации как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями Российской Федерации в войне против Украины" во втором чтении и в целом проголосовали 354 народных депутата, сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк"

Согласно законопроекту, запрещается использование печатных средств массовой информации для пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны Российской Федерации как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями Российской Федерации в войне против Украины. Запрещается также государственная регистрация печатного СМИ, название которого содержит символику военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину.

Согласно документу, создание и деятельность политических партий запрещается, если их программные цели или действия направлены на пропаганду российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны Российской Федерации как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями Российской Федерации в войне против Украины.

В законопроект отмечается, что в символике политпартии не может использоваться символика, которая используется вооруженными и другими военными формированиями РФ в войне против Украины.