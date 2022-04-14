Рада признала действия российской армии в Украине геноцидом украинского народа

Верховная Рада во время заседания в четверг приняла постановление, которым утвердила заявление о признании действия российской армии в Украине геноцидом украинского народа, сообщается в карте проекта постановления на сайте парламента.

"Совершенные ВС РФ действия являются не просто преступлением агрессии, а преследуют цель системного и последовательного уничтожения украинского народа, его самобытности и лишения его права на самоопределение и самостоятельное развитие. Это требует безотлагательного признания действий, совершенных ВС РФ во время последней фазы вооруженной агрессии РФ против Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

В ней отмечается, постановление также предусматривает направление обращений от Рады в ООН, ПАСЕ, Европарламент, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительств и парламентов иностранных государств относительно признания действий российских военных в Украине геноцидом украинского народа.

Как сообщает телеканал "Дом", за указанное постановление в четверг проголосовали 363 нардепа.