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В Раде предлагают расширить основания для увольнения с работы во время войны
12:05 10.04.2022 |
В Верховной раде зарегистрирован законопроект об оптимизации трудовых отношений в условиях военного положения. Документом, который подала большая группа депутатов, предлагается расширить основания для увольнения работников во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7251.
Законопроектом предлагается введение дополнительного основания для увольнения работника - невозможность обеспечивать условия труда из-за уничтожения имущества в результате боевых действий, а также вводится особая процедура увольнения таких работников.
Также вводится дополнительное основание для расторжения трудового договора, как отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев.
Законопроектом определяется понятие совместительства, что обеспечит возможность работникам, которые были вынуждены покинуть свои рабочие места, трудоустроиться на другой работе.
Законопроектом отменяются на период военного положения отдельные ограничения, предусмотренные законодательством в сфере предотвращения коррупции относительно занятия другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью.
Законопроектом предлагается установить, что на время объявления военного или чрезвычайного положения все уведомления и документы по вопросам трудовых отношений, приказы (распоряжения) собственника или уполномоченного им органа могут вестись в электронной форме.
С целью устранения юридических неопределенностей и преодоления практических пробелов в правоприменении, законопроектом вносятся изменения в закон № 2136-ІХ. Так, проектом конкретизированы порядок регламентации рабочего времени и 4 часа отдыха в период действия военного времени, в частности, в отношении категорий работников, которым может быть увеличена продолжительность работы на протяжении недели, восстановлен механизм оплаты труда за работу в выходной день, уточнен порядок предоставления ежегодного основного отпуска. Также акцентировано внимание на том, что введение дополнительной продолжительности работы является правом, а не обязанностью работодателя.
Законопроектом предусматривается возмещение работникам и работодателям связанных с трудовыми отношениями денежных сумм, утраченных вследствие вооруженной агрессии. С этой целью запланирована разработка отдельного механизма.
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