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В Раде предлагают устанавливать предельный уровень цен на товары и услуги во время войны
14:30 04.04.2022 |
18 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" предлагают парламенту предоставить право Кабинету Министров устанавливать предельный уровень цен на товары во время военного положения.
Об этом говорится в законопроекте №7239 от 31 марта, передают Українські Новини.
Устанавливать предельный уровень цен на товары или услуги правительство сможет на всей территории Украины, а в случае необходимости - на территории отдельно взятой административно-территориальной единицы.
Кроме этого, Кабмин сможет осуществлять контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных цен, если последние нарушают правила стоимости, то правительство будет оформлять протоколы об административных правонарушениях и направлять их в суд для привлечения к административной ответственности с конфискацией соответствующих товаров, а также доходов, полученных от реализации таких товаров или услуг.
Также правительство сможет предоставлять все вышеперечисленные полномочия центральным и местным органам исполнительной власти, военным и военно-гражданским администрациям, органам местного самоуправления.
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