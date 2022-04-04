В Раде предлагают устанавливать предельный уровень цен на товары и услуги во время войны

18 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" предлагают парламенту предоставить право Кабинету Министров устанавливать предельный уровень цен на товары во время военного положения.

Об этом говорится в законопроекте №7239 от 31 марта, передают Українські Новини.

Устанавливать предельный уровень цен на товары или услуги правительство сможет на всей территории Украины, а в случае необходимости - на территории отдельно взятой административно-территориальной единицы.

Кроме этого, Кабмин сможет осуществлять контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных цен, если последние нарушают правила стоимости, то правительство будет оформлять протоколы об административных правонарушениях и направлять их в суд для привлечения к административной ответственности с конфискацией соответствующих товаров, а также доходов, полученных от реализации таких товаров или услуг.

Также правительство сможет предоставлять все вышеперечисленные полномочия центральным и местным органам исполнительной власти, военным и военно-гражданским администрациям, органам местного самоуправления.