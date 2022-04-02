Украина продлила на 90 дней после войны сроки подтверждения прав интеллектуальной собственности

Сроки, связанные с охраной прав интеллектуальной собственности, а также процедурами приобретения этих прав, приостановлены на время военного положения, такой закон "О защите интересов ли в сфере интеллектуальной собственности в период военного положения" (№7228) приняла Верховная Рада 1 апреля 321 голосом при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Предложена возможность уполномоченным лицам подать документы (заявления, ходатайства, возражения, ответы и т.д.), предоставление которых требуется специальными законами в сфере интеллектуальной собственности и другими подзаконными актами, в течение 90 дней со дня отмены военного положения, без уплаты сбора за продление или обновление соответствующих сроков", – говорится в пояснительной записке к документу.

В самом законе указывается, что имущественные права интеллектуальной собственности, срок действия которых истекает в течение действия военного положения, остаются в силе до дня, следующего за днем отмены военного положения.

"Остановка течения сроков для совершения действий, связанных с охраной прав интеллектуальной собственности, а также сроков процедур получения этих прав не прекращает силу имущественных прав интеллектуальной собственности", – отмечается в принятом документе.