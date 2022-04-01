Рада поддержала закон об увольнении членов набсовета за неприбытие на работу – нардеп

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об осуществлении мониторинга потенциальных угроз национальной безопасности Украины в сфере экономики, которым предлагается увольнять членов набсовета государственных банков и компаний за неприбытие на работу.

Соответствующий законопроект №7176 на заседании в пятницу поддержали 286 парламентариев при необходимых 226 голосах, сообщил заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос") в Телеграм-канале.

При этом нардеп уточнил, что он не голосовал за этот законопроект, так как считает такую идею популистской.

Данный законопроект был зарегистрирован 19 марта депутатами фракции "Слуга народа" Дмитрием Наталухой, Анной Личман, Игорем Марчуком, Богданом Кицаком, а также депутатами фракции "ОПЗЖ" - Николаем Скориком и Мусой Магомедовым, партии "Довира" - Борисом Приходько и фракции "Батькивщина" - Сергеем Тарутой.