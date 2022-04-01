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Рада в 1-м чтении поддержала повышение на 50% ряда налогов для международных компаний, отказавшихся покинуть российский рынок
17:16 01.04.2022 |
Верховная Рада приняла за основу законопроект №7232, который предусматривает применение коэффициента 1,5 к ставкам налога на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество для компаний, отказавшихся покинуть российский рынок.
За соответствующий законопроект в первом чтении в пятницу проголосовало 309 народных депутатов при необходимых 226 голосах, сообщил заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") в своем Телеграм-канале.
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