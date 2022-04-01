Рада распространила закон о национализации имущества и денег РФ на граждан России и ряд других физлиц

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7169, который предусматривает национализацию имущества, принадлежащего, помимо российских юридических лиц, гражданам России и украинским гражданам, которые публично отрицают войну.

Как сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в Телеграм-канале, за законопроект во втором чтении на заседании парламента в пятницу проголосовало 305 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Законопроект, согласно документу на сайте парламента, расширяет круг резидентов РФ, к активам которых будет применяться национализация имущества и средств, в частности, к их числу также вносит граждан РФ и тех, кто не остановил свою экономическую деятельность в стране-агрессоре во время военного положения.

Закон ср5еди прочего определяет, что к резидентам РФ, помимо юрлиц, относятся также граждане России и лица, которые не являются ее гражданами, но имеют "самую тесную связь с РФ, в частности, имеют место проживания или занимаются основной деятельностью".

К резидентам страны-агрессора депутаты также предлагают зачислять по решению Совета национально безопасности и обороны Украины (СНБО) или суда физических или юридических лиц независимо от гражданства, места проживания, местонахождения, основной деятельности, которые публично отрицают или поддерживают российскую военную агрессию против Украины, установление временной оккупации в Украине и которые не остановили свою экономическую деятельность в России в период военного положения в Украине, указано в законопроекте.