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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рада ввела выплаты военным РФ за переданную Украине боевую технику

17:09 01.04.2022 |

Право

 

Верховная Рада ввела денежные выплаты российским военным за переданную Вооруженным сила Украины пригодную для использования боевую технику Российской Федерации.

Как сообщил первый вице-спикер Александр Корниенко соответствующий законопроект № 7229 парламент принял в пятницу ( в целом за документ проголосовали 320 народных депутатов- ИФ).

Законопроект устанавливает вознаграждение военнослужащим вооруженных сил, других силовых структур России, другим категориям лиц за добровольно переданную ВСУ пригодную для применения боевую технику государства-агрессора.

Так, боевой самолет (истребительная и штурмовая авиация) оценен в 1 млн дол. США, боевой вертолет – в 500 тыс. дол. США, реактивная система залпового огня – в 25-35 тыс. дол США, танк, наземная артиллерия (самоходная) – в 100 тыс. дол. США, боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированная разведывательно-дозорная машина – в 50 тыс. дол. США; военный автомобиль – в 10 тыс. дол. США; корабль 1 или 2 ранга – в 1 млн дол. США, корабля 3 или 4 ранга – 500 тыс. дол. США, военное судное – в 200 тыс. дол. США, малогабаритное боевое судно (разведывательное) – 50 тыс. дол. США.

Согласно законопроекту, в случае передачи боевой техники российским военным по их требованию будет обеспечиваться право на сохранение в тайне факта передачи ими техники, получение новых документов с новыми установочными данными и безопасность их нахождения на территории Украины, а также создание условий для выезда в третью безопасную страну.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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