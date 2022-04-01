Финансовые новости
- |
- 01.04.22
- |
- 18:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада поддержала отмену ограничений при переходе на упрощенную систему налогообложения со ставкой 2%
17:05 01.04.2022 |
Верховная Рада приняла в целом законопроект №7234, который предусматривает снятие любых ограничений при переходе на упрощенную систему налогообложения со ставкой 2%.
За соответствующее решение на заседании в пятницу проголосовали 320 народных депутатов, сообщил заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") в своем Телеграм-канале.
Помимо этого, закон позволяет завозить материалы для изготовления бронежилетов и бронированные авто без НДС и пошлин, добавил Железняк.
Согласно пояснительной записке к законопроекту на парламентском сайте, закон также наделил налоговую службу полномочиями по контролю в сфере ценообразования на период военного и чрезвычайного положения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Любые инициативы по установлению мира в Украине не должны замораживать конфликт - Кулеба
|США идут на крупнейшее в истории распечатывание стратегического запаса нефти
|Накануне новой фазы войны. Почему Запад не верит в наши переговоры с Путиным
|Украина подала в Конгресс США перечень необходимой военной помощи
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|CNN: российские нефтяные танкеры исчезают с радаров
|Рада поддержала закон об увольнении членов набсовета за неприбытие на работу – нардеп
|Рада в 1-м чтении поддержала повышение на 50% ряда налогов для международных компаний, отказавшихся покинуть российский рынок
|Рада распространила закон о национализации имущества и денег РФ на граждан России и ряд других физлиц
|Депозиты до конца войны будут гарантировать на 100%, после – в пределах 600 000 грн
|Рада ввела выплаты военным РФ за переданную Украине боевую технику
Это интересно
|В браузере Opera появилась поддержка биткоина, Polygon и Solana
|Названы самые надёжные китайские бренды автомобилей
|Renault думает, кому передать долю в «АвтоВАЗе»
|SpaceX запустит 60 ракет Falcon 9 в этом году — это больше, чем Китай запустил за 2021 год
|Крупнейший банк Великобритании начнёт использовать квантовые технологии IBM
|Мошенники разместили в Play Маркете фальшивое приложение «Россграм»
|Минюст США поддержал законопроект об ограничении влияния Apple, Amazon и Google