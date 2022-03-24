Рада усилила ответственность за киберпреступления

Верховная Рада приняла закон, направленный на защиту критической инфраструктуры Украины от кибератак, ставших одной из форм вооруженной агрессии России.

За соответствующее решение (законопроект №7182) проголосовало 360 народных депутатов.

По сути, закон направлен на усиление защиты критической инфраструктуры Украины от кибератак, он вносит изменения в Уголовный кодекс и усиливает ответственность за несанкционированное вмешательство в работу электронных систем в зависимости от их последствий.

Согласно принятому документу, совершение киберпреступления (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем и электронных коммуникационных сетей) в Украине будет наказываться штрафом от 1,24 млн грн до 3,72 млн грн или ограничением свободы до трех лет.

За действия, совершенные повторно или группой лиц по предварительному сговору предусмотрен штраф в размере от 3,72 млн грн до 8,68 млн грн или ограничение свободы сроком от двух до пяти лет.

При этом, в случае, если вмешательство привело к утечке, потере, блокированию информации – сумма штрафа увеличивается: от 8,68 млн грн до 12,4 млн грн или лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

За нанесение ущерба, признанного значительным – лишение свободы от 8 до 12 лет.

Также законопроект предусматривает наказание за киберпреступления во время военного положения: если они привели к тяжелым последствиям, преступнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

В то же время, закон определяет, что взлом электронных систем при поиске потенциальных уязвимостей не является преступлением, что дает возможность участия в т.н. BugBounty.