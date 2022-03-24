Рада поддержала введение уголовной ответственности за незаконную съемку перемещения ВСУ

Верховная Рада поддержала законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную фото- и видеосъемку перемещения Вооруженных сил Украины и международной военной помощи в Украину.

Как сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в Телеграм, соответствующий документ №7189 на заседании в четверг поддержали 346 парламентариев.

Законопроект дополняет Уголовный кодекс Украины новой ст.114-2, предусматривающей уголовную ответственность за умышленное и незаконное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, а также информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований Украины.

Распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, если она не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, или без получения письменного разрешения от Генштаба на ее распространение, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, будет караться лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Вместе с тем незаконное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

За эти же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству-агрессору или незаконным вооруженным формированиям, депутаты предлагают наказывать лишением свободы от восьми до двенадцати лет.