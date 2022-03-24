Что предусматривает и как проходит легализация игорного бизнеса в Украине 2022

После многолетних дискуссий в обществе в Украине, наконец, был принят закон, упорядочивающий работу игорных заведений. Фактически данные предприятия были легализованы. Объекты, которые ранее существовали в основном в качестве лотерей и клубов, теперь могут быть оформлены по закону как казино.





Предпосылки к легализации

Широко распространившийся в стране до 2020 года игорный бизнес много лет находился фактически на нелегальном положении. Часть предприятий не платили налоги. Часть занимала помещения, расположенные в жилых домах, что приводило к конфликтам с жильцами. Для всех было очевидно, что необходимость в упорядочивании работы данных предприятий давно назрела. Поэтому выход закона о легализации игорного бизнеса был хорошо воспринят как сторонниками, так и противниками игорной деятельности.





Что предусматривает легализация, как проходит

Легализация предполагает закрытие ранее существовавших в формате клубов и лотерей игорных предприятий и создание новых в соответствии с вновь принятым законом. Продолжение работы в новом формате возможно не для всех. Ужесточение условий неизбежно ведет к прекращению деятельности многих объектов.

Непосредственным регулированием и контролем деятельности игорных компаний занимается Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей: https://gc.gov.ua/. Этот орган выдает лицензии. Стоимость гос лицензии составляет 22020509-22021200 гривен.

По данным комиссии, оформляющей лицензии и контролирующей работу игорных заведений, в 2021 г. легальный статус наземных казино получили 8 компаний. За год также появилось 13 онлайн-казино, 57 игровых залов с автоматами, 3 площадки для игры в онлайн-покер, один букмекер и 8 гослотерей. Кроме того, более 3,5 тыс. компаний оформили лицензии на использование в коммерческих целях различного игорного оборудования, включая игровые столы и автоматы.

Однако пока количество компаний, работающих нелегально еще очень велико. Причиной тому не только психологическая неготовность владельцев данного бизнеса работать в строгом соответствии с законом, но очень высокая налоговая нагрузка. В связи с последним парламентарии дали ход законопроекту 2713-д, который должен обеспечить новый старт легализации. По мнению экспертов уход от тройного налогообложения поможет организовать полноценное функционирование игорного рынка Украины.





Законодательная база для легализации

Вновь создаваемые предприятия должны получать лицензию в соответствии с законом "Про деятельность азартных заведений". Количество выдаваемых лицензий ограничено, поэтому при большом числе желающих начать работу в легальном формате смогут не все. Работать законно созданные объекты могут только на территории специально созданных игорных зон.

Законом разрешены не все виды предприятий. Возможно продолжение работы в формате:

лотереи;

онлайн-казино;

букмекерской конторы;

с предоставлением услуг игральных автоматов в залах автоматов;

игр в покер в интернете;

игральных столов;

игральных столов с рулеткой;

букмекерского пункта;

одиночного игрального автомата;

услуг в сфере игральных игр;

тотализатора на ипподроме.

выпуск и проведение лотерей.

При этом азартной игрой по закону признается любая, предполагающая ставки и получение приза, которое зависит от знаний игрока или случая.

Получить лицензию может только резидент Украины. При этом спортивные состязания, включая спортивный покер, где не предусмотрены призы, к игровому бизнесу не относятся.





Как это повлияет на жизнь обычных жителей Украины

Для облегчения понимания норм нового закона Минюст дал разъяснения, что нужно знать гражданам Украины о регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

При правильной организации работы компаний игорного бизнеса, когда их деятельность полностью будет произведена в соответствие с законодательством, а нелегальные предприятия прекратят свою деятельность, эта сфера станет безопасной и полезной для страны. Она принесет новые доходы бюджету и не вредит социальному здоровья общества, так как доступ к игровым заведениям будет только у взрослых состоятельных людей.