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Рада приняла закон об остановке исполнительных действия, взыскателем по которым является РФ
09:29 16.03.2022 |
Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона об остановке исполнительных действий, взыскателями по которым является российская федерация или лица, связанные с государством-агрессором.
Как сообщает Укринформ со ссылкой на Телеграмм народного депутата Ярослава Железняка, законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве" (№7154) поддержали 343 парламентария.
Документ дополняет раздел XIII «Заключительные и переходные положения» закона Украины «Об исполнительном производстве» пунктом 102, предусматривающий, что до вступления в силу закона об урегулировании отношений с участием лиц, связанных с государством агрессором, останавливается совершение исполнительных действий, взыскателями по которым есть рф или связанные с ним лица.
Также изменения предусматривают, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, физические лица и юридические лица-должники могут совершать определенные расходные операции со счетов, на средства которых наложен арест органами государственной исполнительной службы, частными исполнителями.
Кроме этого, документом запрещается открытие исполнительных производств и принятие мер принудительного исполнения решений на территории административно-территориальных единиц, временно оккупированных в результате военной агрессии россии, в период такой оккупации.
Ожидается, что закон будет способствовать защите национальных интересов Украины в связи с военной агрессией российской федерации и обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях военного положения.
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