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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рада признала добровольцев терробороны участниками боевых действий - закон

20:23 15.03.2022 |

Право

 

Верховная Рада признала добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины участниками боевых действий.

Соответствующий законопроект № 7151 принят в целом, сообщает сайт Верховной Рады.

Как отмечается в пояснительной записке, к законопроекту с началом военной агрессии Российской Федерации против Украины для обеспечения обороны Украины, защиты населения и интересов государства, стали активно привлекаться добровольцы Сил территориальной обороны ВСУ.

Поэтому в условиях военного вторжения в Украину агрессора и в целях усиление возможности защиты отечества возникла необходимость на законодательном уровне признать добровольцев Сил терробороны ВСУ ветеранами войны.

Как ранее сообщалось, за данный законопроект проголосовали 344 народных депутата.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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