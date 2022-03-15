Рада признала добровольцев терробороны участниками боевых действий - закон

Соответствующий законопроект № 7151 принят в целом, сообщает сайт Верховной Рады.
Как отмечается в пояснительной записке, к законопроекту с началом военной агрессии Российской Федерации против Украины для обеспечения обороны Украины, защиты населения и интересов государства, стали активно привлекаться добровольцы Сил территориальной обороны ВСУ.
Поэтому в условиях военного вторжения в Украину агрессора и в целях усиление возможности защиты отечества возникла необходимость на законодательном уровне признать добровольцев Сил терробороны ВСУ ветеранами войны.
Как ранее сообщалось, за данный законопроект проголосовали 344 народных депутата.