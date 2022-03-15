Рада предусмотрела «боевой иммунитет» для военного командования, военнослужащих, ТРО и правоохранителей

Верховная Рада законодательно закрепила правовую защиту военного командования, военнослужащих, бойцов территориальной обороны и сотрудников правоохранительных органов в условиях действия режима военного положения.

Принятие соответствующего законопроекта № 7145 за основу и в целом поддержали 344 народных депутата на пленарном заседании во вторник.

Закон определяет, что боевой иммунитет – это освобождение военного командования, военнослужащих, добровольцев сил теробороны Вооруженных сил Украины, правоохранителей, которые участвуют в обороне Украины, от ответственности, в том числе уголовной, за потери личного состава, боевой техники или иного военного имущества, последствия применения вооруженной силы во время отпора агрессии против Украины.

Так, уголовным правонарушением не является действие, совершенное в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта и направленное на отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации, если это причинило вред жизни и здоровью человека, который посягает, при отсутствии признаков пыток и нарушений правил ведения войны или применения вооруженной силы, определенных международными договорами.

Документ предусматривает, что украинские защитники не будут нести уголовную ответственность за применение оружия (вооружения), боевых припасов или взрывчатых веществ против имущества и лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, если их применение произошло согласно требованиям законодательства.

Кроме того, в условиях военного положения от уголовной ответственности освобождаются политики, госслужащие, чиновники и руководители субъектов государственного сектора экономики за решения, негативные последствия которых невозможно предусмотреть или риск от которых оправдан, при условии, что такие действия необходимы для отражения вооруженной агрессии против Украиныю.