Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 апреля

Верховная Рада продлила срок действия военного положения в Украине до 25 апреля 2022 года, сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").

"Сегодня парламент снова собрался в стенах Верховной Рады… Принят ряд важных… решений", - написал Железняк в "Телеграмм-канале" во вторник.

По его словам, продление действия военного положения в Украине оговаривается в законопроекте №7168 "О продлении срока действия военного положения в Украине", за который проголосовали 343 народных депутатов.

"Срок действия военного положения в Украине продлевается с 05.30 26 марта 2022 года сроком на 30 суток", - говорится в законопроекте.

В Украине после нападения России и обстрелов всех регионов 24 февраля было введено военное положение.