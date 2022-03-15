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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 апреля
19:20 15.03.2022 |
Верховная Рада продлила срок действия военного положения в Украине до 25 апреля 2022 года, сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").
"Сегодня парламент снова собрался в стенах Верховной Рады… Принят ряд важных… решений", - написал Железняк в "Телеграмм-канале" во вторник.
По его словам, продление действия военного положения в Украине оговаривается в законопроекте №7168 "О продлении срока действия военного положения в Украине", за который проголосовали 343 народных депутатов.
"Срок действия военного положения в Украине продлевается с 05.30 26 марта 2022 года сроком на 30 суток", - говорится в законопроекте.
В Украине после нападения России и обстрелов всех регионов 24 февраля было введено военное положение.
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