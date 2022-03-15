Верховная Рада распространила закон о правовом режиме на временно оккупированной территории Украины на территории, захваченные РФ после 24 февраля.

Соответствующий законопроект № 7157 "Об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины» народные депутаты приняли в целом на пленарном заседании во вторник, сообщает сайт парламента.

Законопроект, в частности, вносит изменения в закон “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины”.

Документ предусматривает, что решение о признании территорий временно оккупированных принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, а вводит его в действие президент Украины.

Согласно законопроекту в условиях военного положения правовой режим временно оккупированной территории определяется, меняется и отменяется по решению СНБО и вводится в действие указом президента.

В законе появилась и новая статья, согласно которой выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, местные и любые другие референдумы, проведенные на временно оккупированной территории, в том числе, при содействии или участии государственных органов и органов местного самоуправления, образованных в соответствии с Конституцией и законами Украины, являются недействительными и не имеют правовых последствий.

Как сообщалось, действие закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины» распространялось только на временно оккупированный Россией Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось, за законопроект №7157 проголосовал 341 народный депутат.