Рада наделила Нацполицию дополнительными полномочиями в условиях военного положения

Верховная Рада оптимизировала деятельность Национальной полиции и определила для нее дополнительные полномочия в условиях военного положения в Украине.

Принятие соответствующего законопроекта № 7147 за основу и в целом поддержали 343 народных депутата на пленарном заседании во вторник.

Документ предусматривает внесение изменений в несколько статей закона «О Национальной полиции». Дополнения в частности касаются взаимодействия органов и подразделений Нацполиции с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими лицами государственной формы собственности, в том числе в отношении военнопленных, обеспечения конвоирования и содержания задержанных лиц, разминирования и допуска полицейских к проведению специальных взрывотехнических работ, а также представительства Нацполици в Интерполе и Европоле.

Кроме того, предусмотренные изменения касаются расширения оснований для остановки и проверки полицейским транспортных средств, их водителей и пассажиров.

Кроме того, закон дополняет Дисциплинарный устав Нацполиции новым разделом, определяющим особенности проведения служебного расследования в период действия военного положения.