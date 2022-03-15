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Рада на период военного положения дерегулировала трудовые отношения
19:01 15.03.2022 |
Верховная Рада на период военного положения дерегулировала отдельные условия трудовых отношений для оперативного привлечения работников и устранения кадрового дефицита и нехватки рабочей силы.
Соответствующий закон (№7160) "Про организацию трудовых отношений в условиях военного положения" парламент принял во вторник 344 голосами, указано в информации на его сайте.
Согласно документу, в частности, работодателям разрешается заключать с новыми работниками срочные трудовые договоры на период действия военного положения или на период замещения временно отсутствующего работника, хотя такую рекомендацию Минэкономики в понедельник уже дало на своем сайте.
Закон также дает право работодателю на период действия военного положения перевести работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, без его согласия (за исключением перевода на работу в другую местность, где продолжаются активные боевые действия).
Помимо того работодатель может в период военного положения уволить работника в период его временной нетрудоспособности или отпуска (кроме декретного и уходу за ребенком) с первого дня после завершения нетрудоспособности или отпуска.
В свою очередь работник в связи с ведением боевых действий в районе его работы может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе без двухнедельного срока предупреждения (за исключением принудительного привлечения к общественно полезным работам или на объектах критической инфраструктуры), говорится в законопроекте.
Документ допускает увеличение нормальной продолжительности рабочего времени в период военного положения до 60 часов в неделю, а для работников с сокращенной продолжительностью рабочего времени - до 50 часов в неделю. Время начала и окончания ежедневной работы определяет работодатель.
"Пятидневная или шестидневная рабочая неделя устанавливается работодателем по решению военного командования вместе с военными администрациями", - гласит также одна из статей документа.
Помимо того продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов.
Среди других норм законопроекта - организация на время военного положения кадрового делопроизводства и архивного хранения кадровых документов по усмотрению работодателя, снимается ряд ограничений по сверхурочным работам, разрешается применение труда женщин (кроме беременных и с ребенком до года) на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда.
"В случае невозможности своевременной выплаты заработной платы из-за боевых действий срок ее выплаты может быть отсрочен до момента возобновления деятельности предприятия", - указано в одной из статей закона.
Помимо того работодатель освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты труда, если докажет, что причиной стало ведение боевых действий и другие обстоятельства непреодолимой силы. "Освобождение от ответственности за несвоевременную оплату труда не освобождает от обязанности по выплате заработной платы", - в то же время сказано в документе.
Он также разрешил останавливать отдельные положения коллективного договора, отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков, кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком, если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах, отнесенных к критической инфраструктуре.
В то же время в течение периода военного положения работодатель по просьбе работника может без ограничений предоставлять отпуск без сохранения заработной платы.
Закон также содержит статью о приостановлении действия трудового договора - это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору, которое не влечет прекращения трудовых отношений. "Возмещение заработной платы, гарантийных и компенсационных выплат работникам на время приостановления действия трудового договора в полном объеме возлагается на государство, осуществляющее военную агрессию", - говорится в документе.
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