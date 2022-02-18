С рейдерством в Украине нужно бороться открыто и в правовом поле - мнение

С рейдерством в Украине нужно бороться отрыто в правовом поле, заявил адвокат Геннадий Борисичев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, комментируя ход борьбы с попытками рейдерского захватав Центра защиты инвалидов в Одессе.

При этом он отметил, что юридическая команда добилась больших успехов в борьбе с рейдерами.

"Мы добились позитивного решения антирейдерской комиссии. Министр юстиции Украины подписал приказ, который отменяет все незаконные действия черных регистраторов. Также на основании наших системных жалоб Офисом генерального прокурора Украины была инициирована проверка деятельности правоохранителей Одессы, по результатам которой были выявлены грубые нарушения. На данный момент все уголовные производства из Одессы переданы в Киев Главному следственному управлению", - сказал он адвокат.

В свою очередь адвокат Яна Хоменко предположила, что судебная ветвь власти Одессы давно стала инструментом в руках рейдеров - ряд судей разных судов выносили заведомо неправосудные решения, которыми арестовывали имущество организации на основании фиктивных документов.

Со своей стороны глава ГО "Центр защиты инвалидов" Аркадий Черный, комментируя ситуацию, выразил обеспокоенность уровнем вовлеченности государства в коррупционные и бандитские схемы в Украине.

Как сообщалось, в конце декабря 2021 года одесская общественная организация "Центр защиты инвалидов" заявила о рейдерских атаках на нее: в марте этого года рейдеры при участии регистратора сменили директора организации. По этому факту было открыто уголовное дело.





